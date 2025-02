Ilrestodelcarlino.it - Spinta alla sostenibilità. Premio destinato alle tesi su ambiente e sociale

Unimc e Banca Macerata istituiscono unper ledi laurea a temaambientale,e di governance. Il rettore Unimc John McCourt ha spiegato che "ilEsg vuole incentivare la ricerca su queste tematiche. I lavori potranno essere molto trasversali; economici e giuridici, certo, ma anche letterari e filosofici. Banca Macerata ha una politica esemplare in tal senso, con molta attenzione al territorio epolitiche sociali e di governance". Il presidente di Banca Macerata Ferdinando Cavallini ha sottolineato che "laè un tema attuale e su cui puntiamo molto. Tutti dobbiamo farci i conti, i giovani in modo particolare". La prima edizione delprevede, per i laureati tra il luglio 2024 e il luglio 2025 nei corsi triennali, magistrali e a ciclo unico, tre premi da 2mila euro ciascuno.