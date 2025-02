Universalmovies.it - Spider-Noir | Nuovi attori per la serie tv Marvel/Amazon

Leggi su Universalmovies.it

Il cast dellatv, la nuovatvha aggiunto due.Secondo Deadline, infatti, pare che Amy Aquino (Bosch) e Andrew Robinson (Star Trek: Deep Space Nine) abbiano ottenuto un ruolo nellatv che vedrà Nicolas Cage nel ruolo del celebre arrampica-muri dellaComics. Nessun dettaglio è stato aggiunto riguardo la natura dei ruoli assegnati ai due. L’ingaggio deisi va ad aggiungere ad un casting che lo scorso settembre ha portato a bordo del progettoun bel po’ di facce note.Note di ProduzioneHarry Bradbeer è pronto a dirigere e produrre esecutivamente i primi due episodi della, che Oren Uziel e Steve Lightfoot stanno sviluppando come co-showrunner. Nel team creativo spiccano i nomi di Phil Lord e Chris Miller, i quali supervisionano come produttori esecutivi, avendo già avuto a che fare con–Mannel film animato-Man: Un nuovo universo.