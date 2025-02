Spiagge libere a Terracina, pubblicato l’avviso per l’affidamento dei servizi

Leggi su Ilfaroonline.it

, 5 febbraio 2025 – È statopubblico perin convenzione dellecomunali diper l’espletamento deibalneari indispensabili per la prossima stagione. Un affidamento che, come viene spiegato nel, dovrà garantire gratuitamente alla collettività ilo di assistenza e salvataggio, iigienici accessibili anche alle persone diversamente abili, idi pulizia assicurati almeno una volta al giorno, uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell’arenile anche da parte delle persone diversamente abili.Nel corso della stagione balneare potrà essere autorizzata l’installazione di strutture di superficie coperta massima di 25 metri quadrati realizzate in materiali ecocompatibili e di facile rimozione.