Spendaccioni nel mondo, Roma in top 10 nel 2024/25: Brighton inarrivabile

Un’altra sessione di calciomercato è andata, portando con se pagelle e considerazioni sulle operazioni portate a termine dalle squadre.ora concentrata sul campo, nella speranza che Dovbyk possa salire in cattedra a San Siro questa sera, nel quarto di finale di Coppa Italia contro il Milan, ma qualche considerazione dopo la sessione appena conclusasi si può fare. Ad esempio sui premi per i piùnel, titoli ora assegnabili dopo la fine del mercato della stagione/25, snodatosi tra l’estate e questo gennaio.Partiamo col dire che laè l’unica italiana in top 10, complici soprattutto i numerosi e onerosi affari dello scorso periodo estivo, seppur pochi di questi abbiano effettivamente reso come sperato. Per i giallorossi 9° posto con -111 milioni di euro a registro, mentre la Juventus, la seconda rappresentate del Bel Paese, è 11ª con -101.