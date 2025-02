Spari Svezia11 i mortikiller compreso

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.52 E' di 11 morti, incluso l'aggressore, il bilancio della sparatoria di ieri in una scuola di Orebro, in Svezia. Lo comunica la polizia, che poi aggiunge: "Il motivo della sparatoria non è ancora noto, ma tutto lascia pensare che l' autore abbia agito da solo, senza motivazioni ideologiche". A colpire sarebbe stato un 35enne svedese, ignoto alle autorità. Nel Campus Riksberga, corsi per adulti, recupero anni scolastici,lingua svedese e avviamento professionale,molto seguiti da migranti.