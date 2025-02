Anticipazionitv.it - Spari contro la troupe di Pomeriggio 5: parla l’inviato

Momenti di terrore questa mattina a Paola, in provincia di Cosenza, dove ladi5 è stata vittima di un’aggressione a colpi d’arma da fuoco.Vincenzo Rubano si trovava sul posto per indagare sul caso dei due fratellini al centro di presunti maltrattamenti familiari. Mentre cercava di ottenere una dichiarazione dal padre biologico dei bambini, sono stati esplosi tre colpi. Scopriamo come sta adesso e cosa è successo dopo questo spiacevole episodio.La dinamica dell’incidente alladi5Secondo quanto riportato, Vincenzo Rubano e lasi erano recati presso l’abitazione del padre dei due bambini per un’intervista. Dopo aver bussato senza ottenere risposta, mentre si allontanavano hanno udito tre colpi d’arma da fuoco. “Abbiamo sentito il primo colpo e poi abbiamo visto le pallottole sfiorarci”, ha raccontato Rubano.