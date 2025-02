Biccy.it - Spari contro la troupe di Pomeriggio 5: arriva la polizia

Nei giorni scorsi diversi Tg e programmi tv si sono occupati di un brutto caso di cronaca avvenuto in Calabria . La settimana scorsa il gip del tribunale di Cosenza ha revocato la responsabilità genitoriale al papà e alla madre di due bambini, che sono stati ricoverati nell’ospedale ‘Annunziata’ con segni di presunti maltrattamenti e abusi. La procura ha anche disposto l’allontanamento della madre (del suo compagno, che è agli arresti domiciliari per altri reati) e della nonna dei due fratellini per presunti maltrattamenti. Di questo brutto caso stamani si stavano occupando anche a5, quando laè stata aggredita e ci sono anche stati deglisulladi5 a Cosenza: il comunicato.Poco fa i profili social di5 hanno fatto sapere dell’aggressione subita da parte della