Quotidiano.net - Sparatoria nella metro a Bruxelles, è caccia all’uomo: chiuse diverse fermate. Il video

, 5 febbraio 2025 - E’dopo unaavvenuta. Non ci sono vittime ma due sospetti sono in fuga. Su ordine della polizia belga sono state interrotte le linee 2 e 6, a causa degli spari verificati all'alba intorno alle 6.15 nei dintorni di Anderlecht.sarebbe stato usato un kalashnikov, come mostrano alcunipubblicati sui social. Le telecamere di sorveglianza hanno infatti ripreso due persone armate. I sospetti potrebbero essere fuggitipolitana e ancora trovarsi nel tunnel fra le stazioni Clemenceau e Midi, ha reso noto la portavoce della polizia, citata dall'agenzia Belga. ??? BREAKING: A shooting incident at astation in Anderlecht, Brussels, as two terrorists opened fire. The station has been closed, and a manhunt is underway for the attackers.