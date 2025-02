Thesocialpost.it - Sparatoria in Ohio, almeno 1 morto: sospetto in fuga

Unanello Stato americano dell’ha provocatoune cinque feriti. La polizia locale ha annunciato la notizia nelle prime ore di oggi, spiegando che il presunto responsabile è ancora in.Leggi anche: Venezia, malore alla guida: camionista muore in A4L’attacco nel deposito di cosmeticiL’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri a New Albany, in un deposito dove vengono immagazzinati cosmetici. Secondo le autorità, c’è stata “una vittima” e cinque feriti colpiti da colpi di arma da fuoco, ora ricoverati in ospedale.Indagini in corsoIl capo della polizia Greg Jones ha dichiarato che ilnon rappresenta una minaccia generale per la società. “Sembra un attacco mirato”, ha spiegato. Le forze dell’ordine hanno evacuato circa 150 persone e hanno trovato un’arma da fuoco all’interno del magazzino.