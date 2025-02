Cityrumors.it - Sparatoria in città, uccisi due membri di un clan mafioso: “Erano su uno scooter”

Unadentro lae in piena serata, colpi di pistola destinati ad alcunidi un: la polizia indaga sul duplice omicidioCi sonodove la malavita continua costantemente a farla da padrona. Luoghi in cui un regolamento di conti forse non è all’ordine del giorno, ma avviene troppo spesso. Notizie di sparatorie,die trovati stramazzati al suolo con colpi di proiettile sul corpo, come se fossimo ancora nel far west, come se tutto ciò avesse solo un piccolo bagliore di umanità.induedi un: “su uno” (Ansa Foto) – Cityrumors.itForse è pretendere anche troppo, chiedere che si prenda una strada verso la legalità e la normalità, quella vera non questa. Probabilmente è chiedere qualcosa di irraggiungibile, soprattutto a persone dalle quali pretendere qualcosa è sinonimo di mettersi nei guai, è il rischio di trovarsi ancor più dentro queste tragiche vicende.