Sparatoria a Örebro, Svezia: 11 morti, compreso l'aggressore. La strage avvenuta in un campus educativo scuote la nazione

: 11 vittime, tra cui, in una tragicain un. Il movente resta sconosciuto.Ieri, a, in, si è consumata una delle peggiori tragedie della storia del Paese, con 11 vittime, tra cui. La polizia ha confermato che si è trattato dellapiù grave mai registrata in. Il killer, un 35enne senza precedenti penali, ha aperto il fuoco in unche ospita centri di formazione per adulti, tra cui corsi di lingua svedese per migranti. Nonostante l’intensivo intervento delle forze di polizia, che hanno isolato sei scuole, il movente dell’aggressione resta ancora sconosciuto. La premier Giorgia Meloni ha espresso vicinanza al governo svedese e alle vittime, mentre il re Gustavo diha definito l’attacco “una terribile atrocità”.