Ilfattoquotidiano.it - Sparatoria a Bruxelles con il kalashnikov fuori dalla metropolitana: caccia a due uomini

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mercoledì 5 febbraio, intorno alle 6:15 del mattino, si è verificata unanei pressi della stazione dellaClemenceau, a. Le autorità belghe hanno immediatamente bloccato le linee 2 e 6 per motivi di sicurezza e avviato le ricerche per risalire agli aggressori.Secondo quanto riportato dai media locali, tra cui Le Soir e Sudinfo, le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano almeno duecon il volto coperto da passamontagna, armati di fucili d’assalto, probabilmente. Il video li ritrae mentre aprono il fuoco in aria davanti alla stazione, prima di darsi alla fuga attraverso il tunnel tra Clemenceau e-Midi. La portavoce della polizia diSud, Sarah Frederickx, ha confermato che gli agenti, insieme alla polizia ferroviaria federale, stanno perlustrando l’area.