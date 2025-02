Metropolitanmagazine.it - Sparano con un kalashnikov e scappano: è successo questa mattina a Bruxelles

Ancora non è chiaro chi siano i due uomini armati di fucile chehanno sparato in strada e poi sono fuggiti. Ancora non è chiaro a cosa abbiano sparato, o se avessero un obiettivo. Èad Anderlecht: prontamente chiuse poi le linee 2 e 6 della metropolitana di, così come le stazioni Gare du Midi e Clemenceau sono state chiuse, e i tram 4, 10, 51 e 82 sono stati interrotti tra Berkendael e Lemonnier.Sparatoria a: nessun ferito, metropolitana chiusaA dare la dinamica dell’aggressione sono le telecamere di videosorveglianza della zona. Nelle riprese si intravedono i due uomini responsabili, incappucciati con due fucili che sembrano. Stando a una primissima ricostruzione dei media locali, potrebbe trattarsi di un tentativo di regolamento di conto o di intimidazioni nel mondo del narcotraffico, ma ancora non ci sono conferme.