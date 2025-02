Ilrestodelcarlino.it - Spal, via all’era Baldini

La storia di Francescoin biancazzurro è iniziata ieri mattina con la firma sul contratto che lo legherà allaper un anno e mezzo, fino al 30 giugno 2026. Di fatto la scadenza che aveva con il Lecco, la società dalla quale domenica scorsa si è liberato per poter dire sì al direttore sportivo Casella che nel frattempo aveva ricevuto il via libera dal presidente Tacopina. Curiosamente, misterha iniziato la propria avventura a Ferrara il 4 febbraio. Lo stesso giorno, un anno fa Mimmo Di Carlo venne richiamato per risollevare una squadra ormai allo sbando e condurla alla salvezza. Il tecnico ciociaro centrò brillantemente l’obiettivo, salvo poi essere scaricato nel corso estate. Il compito che attende– per diversi motivi – è ancora più complicato, ma a differenza di Di Carlo l’allenatore di Massa in caso di salvezza avrà la possibilità di restare allae magari raccogliere i frutti del lavoro effettuato in questi mesi.