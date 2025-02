Ilrestodelcarlino.it - Sotto un’altra luce. Ecco i nuovi lampioni al parco delle Acque: "Presto sarà più sicuro"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Via libera della Giunta al progetto di rinnovo dell’illuminazione pubblicaMinerali. Prevista la sostituzione completa degli oltre 160 puntiattualmente presenti nell’area del, comprensiva dell’area del bar Renzo e del viale Atleti Azzurri d’Italia, chepotenziata con l’installazione di duepuntiin prossimità della scala ottocentesca. L’intervento, che partirà a fine febbraio,completato entro fine aprile. "Data la peculiarità e il valore storico del luogo, il progetto è partito da una attenta ricerca di immagini e cartoline d’epoca – fanno sapere dal Municipio – che ha permesso di valorizzare elementi storici originali ancora conservati, come i basamenti in ghisa, alcuni dei quali riportano lo stemma del Comune e gli elementi a sbraccio esistenti che saranno oggetto di restauro".