Sorpresa Napoli due big nel mirino del DS Manna | sarà assalto in estate!

Ultime Calcio– Il club azzurro, dopo un deludente mercato invernale, starebbe già lavorando ai prossimi colpi in vista della sessione estiva. Il mercato invernale ha portato via alalcune certezze. L’addio di un talento come Khvicha Kvaratskhelia lascia moltissimi interrogativi, ancor più perché il georgiano venduto per circa 75 milioni di euro non è stato rimpiazzato a dovere. La scelta della società di non investire gran parte dell’incasso su un profilo “valido” ha lasciato non pochi quesiti. Oggi, però, sono emersi nuovi dettagli che sottolineano come effettivamente la dirigenza stia lavorando ai nuovi acquisti.Zhegrova l’erede di Kvaratskhelia: l’arriverà in!La sessione invernale di calciomercato è appena terminata, ma in casaè tempo di lavorare in vista dei prossimi mesi.