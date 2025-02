Iodonna.it - Sopracciglia con tagli, liftate all'insù o dall'aspetto naturale? Tutte le tendenze, per ogni stile

Leggi su Iodonna.it

Leper il 2025 si ridefiniscono con stili che guardano agli anni 90 e Duemila. Con 7,8 milioni di like su TikTok, le “Slit brows” sono la tendenza del momento: si tratta di unoda baddie girl, congrunge, con piccolie disconnessioni. Si riconferma poi lolaminazione per le, ma piùe meno estremo rispetto al passato. Infine, continueranno a spopolare anche le “Straight brows”, per un effetto ultra liftato dello sguardo. Sarah Jessica Parker e il no al botox: «Sono un’attrice, devo poter muovere le» X2025: le “Slit brows” inY2Y«Per il 2025, la vera tendenzasarà quella di arcate forti, curate e ben definite.