Game-experience.it - Sony Interactive Entertainment annuncia l’integrazione con SN Systems per potenziare PlayStation

Leggi su Game-experience.it

hato un’importante evoluzione nella sua collaborazione con SN, software house specializzata nello sviluppo di strumenti per la creazione di videogiochi su console.Difatti il colosso giapponese ha rivelato che a partire dalla giornata del 1° aprile 2025, SNverrà completamente integrata in SIE come parte di un’unica società, con l’obiettivo ultimo di migliorare l’efficienza operativa e promuovere l’innovazione nei prodotti e nei servizi.Ricordiamo per chi non sapesse di cosa si tratti, che SNè stata fondata nel 1990 ed acquisita danel 2005, ricorrendo un ruolo chiave nello sviluppo dei kit di programmazione per le varie generazioni di console, tra le quali troviamo3, PS Vita,4 e5.