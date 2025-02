Oasport.it - Sonego lotta contro Rune, ma alla fine cede in due combattuti set ed è eliminato a Rotterdam

Si ferma all’esordio il cammino di Lorenzonell’ATP 500 di. Un primo turno complicatissimo per il piemontese, che si trovava di fronte Holger, testa di seri numero cinque.si è imposto il danese in due set con il punteggio di 7-6 6-4 dopo due ore e undici minuti di battaglia, con un ottimoche ha fatto partita pari con. Sicuramente una buona prestazione quella dell’azzurro, nonostante la sconfitta, che va a confermare le ottime cose viste a Melbourne.Sicuramente il numero delle palle break concesse è il dato più negativo della partita di, visto che sono state ben tredici, anche se undici di queste sono state annullate dall’azzurro. Il numero 34 del mondo ha concluso con 23 vincentii 30 di un, che ha commesso meno errori non forzati rispetto a(2739).