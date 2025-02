Parmatoday.it - Sole fino a venerdì, poi pioggia e neve

Leggi su Parmatoday.it

A Parma resiste il bel tempo consplendente per l'intera giornata e, come da previsioni di 3Bmeteo,. Nel week end sono attese piogge e nevicate. Secondo gli esperti, l’anticiclone manterrà condizioni di stabilità sull’Emilia-Romagnaa giovedì 6 febbraio, con tempo in.