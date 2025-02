Oasport.it - Sofia Goggia: “La pista è bella, sarà importante capire la neve per non perdere tempo”

Seconda prova cronometrata di discesa femminile andata in archivio a Saalbach-Hinterglemm (Austria), sede dei Mondiali 2025 di sci alpino. Sulla Ulli Maier le atlete si sono testate sul tracciato che sabato 8 febbraioteatro della discesa che metterà in palio le medaglie iridate.Un training n.2 in cui l’austriaca Mirjam Puchner ha firmato il migliordi 1:42.30 a precedere di 0.73 l’americana Breezy Johnson, già veloce ieri nella prima prova cronometrata, e l’azzurra Nicol Delago (+0.88), a proprio agio su un tracciato non difficilissimo, ma reso insidioso dalle tante “onde” sul percorso., senza forzare più di tanto, si è classificata undicesima a 1.43 dalla vetta.“Il Mondiale per l’Italia è partito con il piede giusto“, le prime parole della campionessa bergamasca, pensando all’oro conquistato nel parallelo a squadre ieri.