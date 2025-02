Bubinoblog - “SO CHE MI CHIAMANO PADRE LIORNI”: LA PERFETTA RISPOSTA DI UN GENTLEMAN D’ALTRI TEMPI

Marcorisponde a chi lo chiama “”. Il conduttore di Rai1, attualmente impegnato con L’Eredità e Ora o mai più, replica con il proverbiale stile e classe.“So che mie non so cosa significhi, magari si riferiscono aRalph di Uccelli di rovo”, così risponde in un’intervista rilasciata a Chi.aggiunge: “Usciamo dall’ipocrisia: se buono vuol dire stupido o buonista non è così, perché non vedo il buono dove non c’è”. Poi si passa all’essere.Il conduttore di Rai1, da molti indicato come l’erede naturale di Fabrizio Frizzi, è un. Un valore fino a qualche tempo fa, oggi pare essere quasi una colpa.“C’è tanta degenerazione da parte di una minoranza che sembra dominante. (.) Cerchiamo di portare le nostre ragioni con i modi che hanno costruito la nostra civiltà”, aggiunge.