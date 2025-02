Gamerbrain.net - Sniper Elite Resistance: Guida per sbloccare le armi

Il successo indipende fortemente dal proprio arsenale. Con un’ampia gamma dida provare, sbloccarle tutte richiede dedizione e strategia. Attraverso la campagna, la Modalità Invasione dell’Asse e il multiplayer, vi sono numerose sfide da completare per accedere alle miglioridisponibili.Forse potrebbe interessarti anche Come diventare un cecchino invisibileSblocco dellenella Campagna e in SopravvivenzaPer ottenere nuovein queste modalità, è necessario completare missioni, superare sfide di uccisione specifiche e avanzare nella storia.FuciliBERTHIER 1916 – Sbloccato automaticamente.LEBEL MODEL 1886 – Sbloccato automaticamente.LEE NO.4 – Sbloccato automaticamente.MAS 44 – Completa la missione 6, Assalto a Fort Rouge.