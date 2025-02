Ilrestodelcarlino.it - Smog, rebus ambiente. Il Pia affidato all’Arpam

Si chiama "Arpam PIA 25-27" il nuovo progetto voluto dal sindaco e dalla giunta per migliorare la qualità ambientale del capoluogo. Il piano sta prendendo forma sulle ceneri del PIA 2, ideato e coordinato dal professor Floriano Bonifazi, ma mai entrato in funzione dopo i contrasti sulle linee operative evidenziate da quello che doveva diventare il consulente diretto per l’del sindaco Silvetti. Il Comune a dicembre 2023 aveva messo a bilancio 195mila euro, spalmati su tre annualità e fondamentalmente quelle risorse restano confermate. Tanti gli organi previsti dal nuovo corso, a partire dal gruppo di progetto, coordinato dal direttore scientifico dell’Arpam. Ci sarà anche una cabina di regia presieduta dal sindaco e composta da due assessori (Caucci e Battino), dal segretario generale Montaccini e dalla consigliera comunale delegata Pini.