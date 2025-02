Thesocialpost.it - Smartphone esplode nella tasca di un’operatrice sanitaria: vestiti a fuoco e gravi ustioni

Un incidente inquietante si è verificato questa mattina a Manduria, in provincia di Taranto, dove una 27enne operatriceè rimasta gravemente ustionata a seguito dell’esplosione del suo telefono cellulare mentre lo aveva in.Leggi anche: “Disattivatela subito!”. Allarme dei Servizi Usa sull’impostazione: come si fa e quali sono i rischiIl rogo improvviso e i primi soccorsiL’episodio si è verificato all’improvviso: il dispositivo ha preso, incendiando gli indumenti della donna. Immediatamente soccorsa, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Marianna Giannuzzi, dove le sono state diagnosticatedi primo e secondo grado sul fianco destro, sull’avambraccio e sul torace. Vista latà delle ferite, i sanitari hanno disposto il trasferimento al centro grandi ustionati dell’ospedale Perrino di Brindisi, per una consulenza specialistica e il trattamento necessario.