Dayitalianews.com - Smartphone esplode in tasca bruciando i vestiti, ustionata 27enne

Leggi su Dayitalianews.com

Un fatto inusuale, una tragedia sfiorata a causa di unoche prende fuoco ine crea ustioni di primo e secondo grado. È questo quanto avvenuto nelle scorse ore a Manduria, in provincia di Taranto, ad una operatrice sanitaria di 27 anni che è rimastaa causa dell’esplosione del cellulare che aveva in. Il telefono avrebbe preso fuoco inaspettatamente,gli indumenti che la ragazza indossava in quel momento. La donna, dopo quando avvenuto, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Giannuzzi di Manduria. Per lei, come detto, ustioni di primo e secondo grado sulla parte destra del fianco, sull’avambraccio e sul torace.in, si indaga sulle cause Dopo i primi soccorsi, per la, è stata chiesta la consulenza dei medici del Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Perrino di Brindisi.