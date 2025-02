Napolitoday.it - Smantellata la tendopoli di senza tetto sugli spalti del Maschio Angioino

Leggi su Napolitoday.it

Vie le baracche dalle aiuole del. Come informa l'agenzia Ansa, questa mattina la Napoli Servizi, azienda del Comune di Napoli, è intervenuta per smantellare l'accampamento difissa dimora che da tempo occupa glidel castello.Impegnata anche l'Asia, in quanto è.