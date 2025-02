Ilnapolista.it - Slot non convoca Chiesa e chiede di ampliare le rose della Premier a 23 giocatori (The Guardian)

Molto interessanti come sempre le dichiarazioni del tecnico del Liverpool Arne, che non ha mai peli sulla lingua. Ancora una volta ha dovuto escludere Federicodaiti per la gara contro il Tottenham di domani, a causa del fatto che inpossono essere solo 9 i sostituti a sedersi sulla panchina durante una partita.ha chiesto alle autorità inglesi dilea 23(The)Di seguito quanto si legge dal The:“Arneha chiesto alle autorità calcistiche inglesi dile squadre per le partite a 23per aiutare con il calendario frenetico che squadre come il Liverpool stanno affrontando. Attualmente nelle competizioni nazionali, a un allenatore è consentito nominare solo nove sostituti, il che porta a difficili conversazioni sull’esclusione di singoli individui.