Sinner Kalinskaya scheggia impazzita | il calciatore sputa il rospo

Ancora guai per: la rivelazione del.La tenacia, la forza mentale, l’abnegazione, lo spirito di sacrificio. Non ci stupisce affatto che, in questo preciso momento storico, Janniksia uno degli atleti più amati in assoluto. Ha tante qualità, tutte oggettivamente indiscutibili, per cui è un bene che le nuove generazioni prendano esempio da lui e dal modo in cui si comporta dentro e fuori dal campo.: ilil(AnsaFoto) – Ilveggente.itE ci sta anche che, nel marasma generale, molte persone decidano di prendere le sue difese. Proprio come ha fatto, nelle scorse ore, Antonio Cassano, l’ex attaccante barese che è stato, proprio come, dall’altra parte della barricata. Che conosce alla perfezione certe dinamiche, dunque, e che sa bene quanto spietati possano essere, a volte, i competitor.