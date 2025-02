Lanazione.it - Sincope: segnali, sintomi e diagnosi. Parla l’esperto dell’Università di Firenze

, 5 febbraio 2025 – Lo svenimento è un problema che riguarda un numero enorme di persone: il 50% della popolazione è svenuto almeno una volta nella vita, uomini e donne in eguale misura. Si stimano in Italia 2 milioni di sincopi l'anno e circa il 2% degli accessi al pronto soccorso, quasi 200.000, riguarda persone che arrivano nei dipartimenti di emergenza ospedalieri proprio per aver perso i sensi. Si tratta perlopiù di anziani che, a causa della perdita temporanea di coscienza, spesso cadono con esiti che incidono pesantemente sulla qualità e l’aspettativa di vita. Ma gli svenimenti sono frequenti anche nei giovani, e non vanno sottovalutati. Andrea Ungar, presidente Gruppo italiano multidisciplinaree professore ordinario di geriatria all’Università di, approfondisce alcune importanti tematiche al riguardo.