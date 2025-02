Ilrestodelcarlino.it - Simoni non ha dubbi:: "La Fermana si salverà"

Ospite de ’Le Marche nel pallone’ domenica sera il presidente dellaha mostrato ancora amarezza per la sconfitta con L’Aquila ma ha anche fatto il punto. "Chiediamo rispetto dopo quanto visto domenica per coloro che vengono a vedere la partita, fermo restando che gli errori ci sono e gli arbitri possono sbagliare. A fine primo tempo ho ricevuto i complimenti da parte del presidente de L’Aquila, che era vicino a me a vedere la partita. Di sicuro l’innesto dei giocatori arrivati da dicembre in poi si sente e mister Brini ha dato un gioco alla squadra che guarda in avanti e va all’attacco. Io credo fortemente alla salvezza, con questa squadra e con Brini in panchina. C’è grande equilibrio in campionato: non vedo grandissima differenza, ce la possiamo giocare ogni domenica con tutti". Poi si passa agli aspetti gestionali della