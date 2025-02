Quotidiano.net - Simone Cristicchi a Sanremo 2025: “Viviamo il tempo della solitudine, i medici prescrivono relazioni umane”

Leggi su Quotidiano.net

“Credo nello sguardoGioconda e nei disegni dei bambini.” recitapreparando in una boutique milanese, quella dell’amico Antonio Marras, i piani di volo del suo. Quel “Credo” recitato nei suoi spettacoli come inno alla bellezza e alla vita con cui, nell’imminenza del Festival, si denuda all’orecchio dell’ascoltatore per sussurrargli le tenerezze velate di rabbia di ‘Quando sarai piccola’, il brano in cui racconta la madre Luciana finita in terapia intensiva e tornata a essere come una bambina. Ed è proprio quell’anima intrappolata in una corazza di bimba a renderla una “nonna speciale” per i figli del cantautore romano, 48 anni proprio oggi, affascinati da quel sorriso “capace d’illuminare il mondo”.quand’è nata “Quando sarai piccola”? “L’ho scritta durante la pandemia.