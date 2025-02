Amica.it - Simone Cristicchi a Sanremo 2025: «Su quel palco sarò nudo»

Leggi su Amica.it

non presenta il suo progetto perin un posto qualunque. Dà appuntamento a NonostanteMarras, nel «luogo surreale» dell’amico Antonio Marras (che, va da sé, lo vestirà per il Festival), «dove regna la sua visione del mondo così poetica e delicata che ben si sposa con la mia canzone». Un brano che è la perla di questa edizione, dal titolo Quando sarai piccola, con un testo che entra sottopelle fin dal primo ascolto. Che affronta un momento che prima o poi entra a far parte della vita di tutti: quando si diventa genitori dei propri genitori. «Era nel cassetto da 5 anni, aspettava il momento giusto e ringrazio Carlo Conti per averla scelta, e compresa. È vita vera, è qualcosa che vivo ogni giorno, per questo mi sentiròsu».