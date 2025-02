Simona Halep | l’addio al tennis davanti pubblico di casa di una ex n1 e due volte vincitrice Slam

Leggi su Sportface.it

Niente ‘big stage’ o tour di addio,lascia ilprofessionistico in una fredda serata sotto zero in quel di Cluj-Napoca, nella sua Romania, dopo aver raccolto appena due games al cospetto di Lucia Bronzetti. Lo fa peròal suo, in un’intervista post-match che lascia stupiti sul momento, ma un po’ meno prendendo in considerazione quelli che sono stati gli ultimi anni di carriera della campionessa romena.IL SALUTO ALDI“Provo sia tristezza che gioia: entrambe le emozioni mi attraversano in questo momento”, ha detto. “Ma sto prendendo questa decisione con il cuore in piacee. Il mio corpo non può più sostenere lo sforzo necessario per tornare dove ero una volta e so cosa ciò richiede. Ecco perché sono venuto qui a Cluj: per giocarea voi e per salutarvi”.