Simona Halep la tennista rumena annuncia il ritiro | Il mio corpo non ne può più

La campionessa, vincitrice del Roland Garros 2018 e di Wimbledon 2019, ha sorpreso tutti con un annuncio inaspettato al termine del Transylvania Open. Dopo la pesante sconfitta contro Lucia Bronzetti per 6-1, 6-1, laha comunicato il suodalle competizioni, chiudendo ufficialmente la sua carriera.Leggi anche: Vito Di Tano, morto a 70 anni il “Gigante del fango”: era l’icona del ciclocross italianoL’annuncio tra emozione e lacrime“Ho preso questa decisione con un animo sereno e sono sempre stata realista con me stessa“, ha dichiaratodavanti al pubblico di Cluj. “Il mionon ne può più. Sono venuta qui per giocare un’ultima volta davanti a voi e salutarvi sul campo da tennis. Questa è l’ultima volta che gioco qui”.Tra le lacrime, laha ripercorso i momenti più importanti della sua carriera: “Non voglio piangere, ma è stato tutto meraviglioso.