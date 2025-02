Lapresse.it - Simona Halep annuncia il ritiro: “È stata un’avventura bellissima”

“È: sononumero uno del mondo, ho vinto degli Slam, insomma tutto quello che avevo sempre desiderato. Ma la vita va avanti, c’è tanto altro oltre il tennis e spero che voi ed io ci incontreremo ancora. Verrò a vedere il tennis il più spesso possibile, naturalmente continuerò anche a giocare ma essere competitiva richiede molto altro, e non è più possibile”. Con queste parolehato ildal tennis dopo aver perso contro Lucia Bronzetti con il punteggio di 6-1, 6-1 all’esordio nel ‘Transylvania Open’ (WTA 250 – montepremi di 275.094 dollari) che si sta disputando sul veloce indoor di Cluj-Napoca, in Romania.“In questi giorni ho pensato spesso a quale sarebbe stato il mio futuro – ha detto la giocatrice rumena, condizionata da ripetuti problemi al ginocchio – Stasera non so se è con tristezza o con gioia, o con entrambi questi sentimenti.