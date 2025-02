Lettera43.it - Simest investe 3 milioni di euro nella crescita internazionale di Mint

, la società del Gruppo Cassa depositi e prestiti che supporta l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha investito 3diper sostenere ladi, software company milanese, attiva nel settore Madtech (Marketing and advertising technologies) attraverso l’utilizzo di piattaforme proprietarie di intelligenza artificiale. L’investimento, per cuiha utilizzato 1,5di risorse proprie e ulteriori 1,5di risorse del Fondo 394/81 gestito per conto del ministero degli Esteri, permetterà l’acquisizione della società francese Info³ (Infocubed), ponendo le basi per la creazione di un campione del settore a livellopeo. Il giro d’affari è previsto in deciso aumento dai 34del 2024 agli oltre 80del 2027. L’acquisizione punta, infatti, a estendere l’operatività del nuovo Gruppo anche negli Stati Uniti e a migliorarne notevolmente l’efficienza operativa.