Chietitoday.it - Simba, dopo 10 anni in famiglia, nessuno vuole occuparsi più di lui

Leggi su Chietitoday.it

è vissuto per quasi 10in una casa, con la sua. Ma la coppia si divide e allora perinizia l’agonia.prendersi cura di lui, per questo viene lasciato in un box di un cacciatore, dove il cane rischia di morire di fame e sporcizia. Uno stravolgimento troppo.