Silva al lavoro per il match di domenica al Tubaldi. "Il mio Notaresco ha valori e qualità. Giocheremo a Recanati senza pressioni»

La "vecchia guardia" non tradisce mai: magari gli occorre un breve periodo di ambientamento, ma competenza ed esperienza poi sono, fatalmente, destinate ad emergere. Massimo, classe di ferro 1951, assume la guida tecnica del, ultimissimo in classifica, il 22 gennaio: perde un "sanguinoso" scontro diretto con la Civitanovese mascorsa piazza il colpaccio proprio nella sua Ascoli rilanciando le quotazioni di una squadra che qualcuno, anzitempo, aveva incautamente dato per morta e sepolta. "Posso fare subito una precisazione? Nel mio esordio – dice– nessuno avrebbe avuto da ridire se nel primo tempo, avessimo realizzato 3 o 4 reti. Abbiamo perso una gara rocambolesca per un rigore e grazie ai loro difensori che hanno sfruttato al meglio la fisicità. Ci siamo rimessi sotto negli allenamenti con abnegazione, impegno e per un paio di giorni ci siamo goduti la vittoria con l’Atletico".