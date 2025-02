Liberoquotidiano.it - "Siete dei truffatori". L'Eredità, volano insulti: cosa accade proprio dopo la puntata | Guarda

Si scatena l'inferno a L'. Esulla parola "inferno". È questa infatti la soluzione della Ghigliottina che scatena il pubblico. In onda su Rai 1 nelladi mercoledì 5 febbraio, il programma condotto da Marco Liorni viene preso di mira sui social. Qui in molti contestano quanto andato in scena. Tra le parole del gioco finale, da collegare con un unico termine: "Andare, vichingo, cerchio, non è, giornata". "Non capisco come possano associare vichingo a Hel. Allora vale tutto", scrive qualcuno. E ancora: "deibas***i! Come si fa a collegare vichingo con inferno attraverso Hell? ! Falsi schifosi banda di raccomandati trasmissione di m**a! Vi guardo solo quando finisce Avanti un altro ma non meritate neanche questo. Autori dilettanti", è un commento parecchio forte a cui ne seguono tanti altri: "Qual era il collegamento con Vichingo?".