Siena, è allarme furti: "Forzata persiana blindata. Ladri in azione quando mio marito è uscito"

di Laura Valdesi"Hanno aspettato che miouscisse di casa, verso le 18-18,30, poi evidentemente sono entrati", racconta la proprietaria di un’abitin via Celsio Cittadini, dove gestisce un’attività commerciale del quartiere. Anche lei, come altri nella zona, ha ricevuto la visita deiche da metà gennaio a questa parte stanno prendendo di mira soprattutto la zona nord della città. Quella direttrice Stellino-Acqualcalda-Piazza d’Armi di cui ci siamo già occupati per via dei colpo compiuti. Anche in sequenza. "E’ successo venerdì, hanno atteso il momento buono– prosegue il racconto della donna –, mettendo tutto sopra sopra ma non hanno, per così dire, esagerato. Probabilmente perché costretti a perdere tempo prezioso per entrare nell’abit". Che si trova al piano terra ma era dotata di persiane blindate.