Lanazione.it - Siena, arrivano sette nuovi bus urbani. Sono i primi del 2025

Leggi su Lanazione.it

, 5 febbraio– Dopo i 47 bus arrivati anel 2024, Autolinee Toscane presentamezzi per il trasporto urbano: idel, spiega la società.arrivi per il trasporto urbano "Proseguiamo con continuità il rinnovo della nostra flotta autobus. Eravamo stati qui a dicembre per presentare intere un bus urbano piccolo e, come promesso allora, ecco ulteriori 7 autobusper la città". L'obiettivo, aggiunge, è "continuare a migliorare il servizio a 360 gradi, attraverso soprattutto investimenti, tecnologie e sicurezza", sottolinea il presidente di At, Gianni Bechelli. "Autolinee Toscane sta positivamente proseguendo il percorso di rinnovamento del parco bus anche su sollecitazione dell'amministrazione comunale, che raccoglie le istanze provenienti dal territorio, di fronte a una dotazione che era obsoleta.