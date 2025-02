Bergamonews.it - Sicurezza sul lavoro: maglia nera per infortuni nel 2024 la Lombardia

Nela livello nazionale le denunce dio sulsono state 589.571 (+0,72% rispetto a dicembre 2023), i casi mortali 1.090 (+4,71%) e 88.499 le patologie di origine professionale denunciate, in aumento del 21,64%.Inle denunce dio nei 12 mesi delsono state 110.050 (in aumento +0,18 %), di cui 182 con esito mortale (+ 5,81%) e 4.280 le tecnopatie denunciate (+12,37%).“La– dichiara Eloisa Dacquino, segretaria confederale Uil– si conferma la regione con il maggior numero di, in aumento significativo per le malattie professionali e con esito mortale nell’industria e nei servizi. Ricordando sempre che dietro le percentuali e i numeri che ci consegna l’Inail ci sono persone, colleghi, familiari, amici, che hanno perso la vita o che subiranno per sempre le conseguenze di uno, senza dimenticare gli studenti: laè la regione che presenta più denunce (23,0% del totale nazionale, +11,7% sul 2023)”.