Lanazione.it - "Sia rispettata l’altezza minima sopra la città"

"Toscana Aeroporti si occupi di far rispettaredi sorvolo sulla, posizioni le centraline sulle nuove rotte e ci dia i risultati. Il sindaco Conti non rigiri la frittata: la sperimentazione l’ha firmata anche il Comune che non si è preoccupato di avvertire la cittadinanza". Lo dice il consigliere Francesco Auletta di Unain Comune che ha sollevato il casus belli di nuove rotte aeree sperimentali fino al 31 marzo che passano sul centro storico. La data fatidica è il 6 febbraio. "Il prossimo 6 febbraio è previsto l’incontro tra Enac, 46ª Brigata Aerea, Toscana Aeroporti e Comune sulla questione delle modifiche delle rotte di attraversamento delladegli aerei in decollo e in atterraggio all’aeroporto Galilei. Negli scorsi giorni il Sindaco Conti, dopo mesi di silenzio sulle modifiche già realizzate, è intervenuto con modalità confuse e con diverse omissioni, in particolare riguardo alle sue responsabilità.