Ilgiorno.it - Si presenta in Questura per il rinnovo del permesso e vien espulso

Como, 5 febbraio 2025 – Nella lista di reati commessi in Italia, tra i più gravi compariva quello di atti sessuali son minorenni. Così il tunisino di 48 anni che ieri si èto allo sportello dell’Ufficio Immigrazione delladi Como, chiedendo di poter produrre istanza dideldi soggiorno, è andato incontro all’espulsione e al rimpatrio immediato. Quando hato la richiesta, i poliziotti hanno raccolto i dati dell’uomo, scoprendo che aveva lasciato il territorio italiano qualche tempo fa, ma soprattutto che aveva a suo carico precedenti penali e condanne anche per gravi reati, come atti sessuali nei confronti di minori, tali da dover prendere provvedimenti diversi da quelli deldel documento. Su disposizione del Questore, Marco Calì, è stato quindidall’Italia con accompagnamento alla frontiera, previa convalida del giudice.