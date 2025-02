Anteprima24.it - Si nasconde in bagno dopo aver violato il divieto di avvicinamento, arrestato

Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito di richiesta di intervento giunta sul numero di emergenza “113”, i poliziotti della Squadra Volanti della Questura, nella serata del 3 febbraio, si portavano in Avellino presso l’abitazione di una donna che riferiva disubito minacce telefoniche dall’ex coniuge e disentito la sua voce provenire dal piano inferiore dell’appartamento.verificato quanto rappresentato dalla donna gli Agenti di Polizia, poco, rintracciavano l’uomo presso la vicina abitazione di alcuni conoscenti accertandone la presenza in unchiuso a chiave dall’interno e dal quale veniva convinto ad uscirne solodiversi tentativi.Accompagnato in Questura, l’uomo, a cui carico vi era un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e ildiai luoghi frequentati dalla ex moglie, venivaper la violazione dei predetti obblighi.