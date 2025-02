Ilpescara.it - Si chiamava Giancarlo Ferretti il geometra di Montesilvano morto dopo una caduta di 20 metri

Leggi su Ilpescara.it

La vittima dell'incidente mortale sul lavoro avvenuto in una cava situata in località Madonnella del comune di Navelli è, undi 63 anni di, come riportano l'AdnKronos e l'Ansa.L'incidente è avvenuto all'ora di pranzo di martedì 4 febbraio.La vittima.