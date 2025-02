Feedpress.me - Shock a SportItalia, Criscitiello licenzia il giornalista Manuel Parlato in diretta: “Finiamo il collegamento, non lavorerà più con noi” VIDEO

Leggi su Feedpress.me

È accaduto tutto in. Il patron di, Michele, hato in tronco, intv, ildopo che questi aveva commentato l'operato, sempre in, di un collega della stessa televisione.lo ha lasciato concludere comunicando che non avrebbe più fatto parte della trasmissione.