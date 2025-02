Bergamonews.it - Shablo con Guè, Joshua e Tormento sul palco dell’Ariston: il ritorno dell’hip hop vecchio stile

Musicista, produttore, dj, manager e talent scout di numerosi artisti,ha in un certo senso già partecipato al festival, sempre rimanendo dietro le quinte: ha infatti prodotto Ovunque sarai di Irama, in gara nel 2022, e Ragazzi fuori, di Clementino, presentata a Sanremo 2017.Nell’edizione di quest’anno salirà invece sulda protagonista, accompagnato da tre campioni assoluti del rap italiano: Gué,.L’esperienza, nel gruppo, di certo non manca, se Gué è inserito a pieno titolo nel mondo del rap dalla fine degli anni ’90, e ha già partecipato a Sanremo due volte in qualità di ospite, al fianco di Mahmood nel 2019, e di Geolier nel 2014, anchehanno alle spalle una carriera musicale non indifferente., rapper e cantante soul, ha esordito a diciassette anni nei Sottotono, gruppo che nel 2001 ha partecipato a Sanremo con il brano Mezza verità, e ha proseguito la sua carriera come solista dal 2011, pubblicando album innovativi a cavallo tra il rap e il soul.