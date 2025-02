Iodonna.it - Sette città in più rispetto allo scorso anno. Il report "Mal'Aria di città 2025" di Legambiente è impietoso

Leggi su Iodonna.it

Salgono a 25 (dai 18 del 2023) su 98 i centri urbani che superano i limiti giornalieri di polveri sottili Pm10, secondo ildi“Mal’di citta’”. Allarme Smog: 15 consigli per la salute guarda le foto Leggi anche › Inquinamento, Milano terzapeggiore al mondo? Le tre cause dello smog in Pianura Padana › Smog e inquinamento, aumentano le cause contro lo Stato Maglia nera confermata a Frosinone con 70 giorni di sforamento, seguita da Milano e Verona.